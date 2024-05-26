Загалом росіяни випустили по Україні 45 повітряних цілей за ніч

У ніч на неділю, 26 травня, росіяни атакували Україну понад десятком ракета та понад 30 ударними безпілотниками. Вибухи лунали у чотирьох областях, проте більшість ворожих снарядів збила українська ППО, повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Приблизно о 22:00 росіяни почали атакувати Україну ударними безпілотниками – спочатку загроза застосування БпЛА зберігалася для Запорізької області, проте згодом вона поширилася на південні та центральні області. Приблизно о 23:51 25 травня Повітряні сили зафіксували виліт трьох стратегічних бомбардувальників Росії Ту-95МС з аеродрому Олєнья. Згодом у прес-службі Повітряних сил повідомили, що в небі вже п’ять Ту-95МС. Імовірні пуски ракет відбулися приблизно о 02:25.

Ворожі безпілотники рухалися через центральні області на північ та на захід. Зокрема, загроза застосування дронів була на Вінниччині та Хмельниччині, де пролунали вибухи в районі Старокостянтинова.

Паралельно з траєкторією на захід у повітряному просторі України перебували ракети, що змінювали напрямок руху – снаряди, які рухалися з боку Київщини, кілька разів змінили курс, прилетівши через Прикарпаття та Тернопільську область для атаки на Старокостянтинів. Крім того, ракети зафіксували ще на Житомирщині. Ракети також проходили через Львівську область, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Приблизно о 04:20 росіяни підняли в повітря МіГ-31 з аеродрому Саваслєйка, а вже за кілька хвилин випустили ракети «Кинджал» в напрямку хмельницького Старокостянтинова. Крім того, «Кинджал» виявили й на Івано-Франківщині. Приблизно о 05:25 Повітряні сили оголосили відбій повітряної тривоги.

Наслідки масованої атаки росіян 26 травня

У прес-службі Повітряних сил повідомили, що за ніч вдалося знищити більшість снарядів, які випустила Росія по Україні. Всього окупанти застосували 45 повітряних цілей для атак на українські області.

«У ніч на 26 травня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні із застосуванням 14 ракет повітряного базування та понад трьох десятків ударних БпЛА, зокрема дві аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Тамбовської області – РФ); 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область – РФ); 31 ударний БпЛА Shahed-131/136 (пуски – Приморсько-Ахтарськ, Єйськ – РФ, мис Чауда – Крим)», – повідомили у прес-службі Повітряних сил.

Українським захисникам вдалося збити всі 12 крилатих ракет та всі безпілотники. Водночас «Кинджали» збити не вдалося. Зазначається, що повітряні цілі окупантів знищували на півдні, в центрі та на заході України.

Скільки збили повітряних цілей у ніч на 26 травня

Внаслідок дронової атаки є руйнування на Вінниччині – у місті Жмеринка уламки ворожого дрона завдали пошкоджень трьом чотириповерховим будинкам та сімом приватним оселям. Загалом з постраждалих квартир евакуювали 40 мешканців, повідомили у прес-службі ДСНС.

За даними місцевих Telegram-каналів, ворожі снаряди спричинили руйнування в на Хмельниччині. Зокрема, у Старокостянтинові та у Хмельницькому лунали вибухи. Крім того, мешканці Старокостянтинова повідомили про зникнення світла. Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що в межах області збили шість ворожих безпілотників та одну ракету.

«Через ворожу атаку в одному з міст області від електроенергії було відключено 3 тис. абонентів. Наразі усі споживачі підключені до енергомережі. На місці події працювали відповідні служби. Інформація щодо травмованих та руйнувань не надходила», – повідомив Сергій Тюрін.

Зазначимо, вибухи також лунали на Київщині – наразі уточненої інформації про падіння уламків та наслідки атаки немає. Також робота зі знищення дронів тривала на Дніпропетровщині – там українським військовослужбовцям вдалося знищити 11 БпЛА. На Миколаївщині, де збили три безпілотники, вибухова хвиля пошкодила вікна закладу дошкільної освіти у Коблівській громаді, повідомили у прес-службі Миколаївської ОВА.

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