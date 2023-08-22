Ракетний корвет «Циклон» проекту 22800 «Каракурт» зі складу ЧФ РФ

Зранку, 22 серпня, росіяни вивели в Чорне море новітній корвет «Циклон», який нещодавно був прийнятий до складу Чорноморського флоту РФ. Про це повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу «Еспресо».

Загалом росіяни вивели в море одразу три кораблі-носії ракет «Калібр» сумарним залпом до 20 ракет цього типу. Серед цих трьох носіїв є новітній корвет «Циклон», який нещодавно був прийнятий до складу Чорноморського флоту РФ.

Корабель «Циклон» є корветом проекту 22800 «Каракурт», був прийнятий у стрій ВМФ РФ лише в липні 2023 року, та став першим для Чорноморського флоту РФ ракетоносним кораблем, отриманим після потоплення ракетного крейсера «Москва».

Defense Express пише, що «Циклон» може завдавати удару 8 ракетами «Калібр» або «Онікс», що заряджаються в універсальну пускову установку. Також «Циклон» озброєний 76-мм артустановкою в носовій частині та морською версією комплексу «Панцир-МЕ» із заявленою дальністю стрільби ракетами до 20 км, та висотою ураження цілі до 15 км.

Корвет «Циклон» має довжину корпусу в 67 метрів, водозаміщення – 870 тонн, екіпаж – 39 осіб, автономність та дальність ходу – до 15 діб, до 2500 миль при швидкості 12 вузлів.

Чорноморський флот РФ має в своєму складі 2 фрегати, уже 4 корвети та до 5 субмарин, які можуть запускати «Калібри», загальний залп – до 70 КР цього типу.