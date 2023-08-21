На додачу до підводного човна вийшов малий ракетний корабель

Станом на ранок понеділка, 21 серпня, ворог наростив присутність ракетоносіїв в Чорному морі: до російського підводного човна у Чорному морі вийшов малий ракетний корабель. Про це повідомили в Силах оборони півдня України.

«Ворог наростив присутність ракетоносіїв в Чорному морі. На додачу до підводного човна вийшов малий ракетний корабель. Відповідно, кількість «калібрів» збільшено до 12», – йдеться у повідомленні.

Як кажуть військові, напруження ситуації передбачуване, а рівень ракетної загрози – дуже високий.

«До сигналів повітряної тривоги, як і до своєї безпеки, ставимося відповідально, реагуємо оперативно», – радять вони.

Станом на неділю, 20 серпня, о 23:00 в акваторії Чорного моря бойове чергування ніс ворожий підводний човен з 4 ракетами типу «Калібр». Загалом у морі було 10 кораблів РФ.