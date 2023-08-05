Серед портів – Новоросійський, який 4 серпня атакували наводні безпілотники

Шість російських портів в акваторії Чорного моря перебувають під воєнною загрозою. Про це повідомили у прес-службі Держгідрографії у п'ятницю, 4 серпня.

Йдеться про шість портів, розташованих в російських містах на сході Чорного моря. Відповідне повідомлення №118 за наказом наказ № 5 Військово-морських сил України від 04 серпня 2023 року попереджає про воєнну загрозу для цивільних.

«Воєнна загроза – акваторія внутрішнього та зовнішнього рейдів портів Анапи, Новоросійська, Геленджика, Туапсе, Сочі та Тамані до наступного повідомлення», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 4 серпня ЗСУ завдали удару по великому десантному кораблю Чорноморського флоту РФ «Оленегорский горняк» у Новоросійську. Внаслідок атаки корабель отримав ушкодження та завалився на бік.

Зазначимо, що Новоросійськ – найбільший торговий порт Півдня Росії, у Краснодарському краї. У місті розташована Військово-морська база Чорноморського флоту РФ та найбільший порт Росії та Чорного моря, що має у своєму складі пасажирський, вантажний порти та нафтоналивну гавань.

Окрім того, 5 серпня окупанти заявили про атаку на комерційне судно росіян SIG, який транспортував нафту до Сирії, через що потрапив під санкції США. Внаслідок атаки у судна є пробоїна в машинному відділі, відбулося загоряння.