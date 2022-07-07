Міноборони Росії щодня заявляло про територіальні "здобутки" з 24 лютого, але 6 липня, вперше за 133 дні війни, не було жодних заяв чи оцінок. Це говорить про те, що росіяни взяли «оперативну паузу», свідчить щоденний звіт американського Інституту дослідження війни (ISW)

Як зауважили автори звіту, російське міністерство оборони не заявляло про захоплення якихось нових територій або пересування сухопутних військ з моменту оточення Лисичанська 3 липня. Але водночас 6 липня російські війська все-таки провели обмежені і безуспішні наземні атаки по всіх напрямках. Автори звіту пояснили, що такі спроби узгоджуються з російською оперативною паузою, яка не передбачає і не вимагає повного припинення активних бойових дій.

Аналітики прогнозують, що російські сили, швидше за все, обмежаться відносно невеликими наступальними діями, намагаючись створити умови для масштабніших наступальних операцій і відновити необхідну бойову міць.

Тим часом Кремль готує російську економіку до затяжної війни в Україні. Так, 6 липня Держдума Росії ухвалила закон, який дозволить уряду контролювати трудові відносини як на державних, так і на приватних підприємствах. Цей закон дозволить державним чиновникам відкликати працівників із особистих відпусток, переносити час відгулів без згоди працівників, а також вимагати від працівників працювати у вихідні, святкові дні та вночі. Ці заходи дозволять Кремлю взяти під набагато пряміший контроль більшість аспектів російської економіки, включаючи припинення прав і захисту працівників.

«Закон ще має бути направлений до Ради Федерації, перш ніж він потрапить до президента Росії Владіміра Путіна і буде офіційно опублікований, але Кремль, ймовірно, прагне скористатися законом для використання праці всередині країни, щоб максимізувати економічний результат та підготуватися до затяжних операцій в Україні», – наголосили автори звіту.