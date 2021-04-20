Росія ввела з 20 по 24 квітня тимчасові обмеження на польоти над частиною Криму і Чорного моря, свідчить міжнародне повідомлення для пілотів (NOTAM).

«Оголошено район тимчасово небезпечним для польотів повітряних суден», – йдеться в документі, який цитує «Інтерфакс-Україна».

Згідно з координатами, в зону обмеження польотів до висоти 19 тис. метрів входить повітряний простір над південною частиною окупованого Росією Криму (від Севастополя до Феодосії), прилеглими до Південного берега Криму територіальними водами, а також над частиною міжнародних вод Чорного моря.

Що стало причиною для запровадження обмежень – не повідомляється.

Раніше Росія повідомила, що з 24 квітня по 31 жовтня припиняється здійснення права мирного проходу через територіальні води РФ для іноземних військових кораблів та інших державних суден у низці районів Чорного моря.

Як випливає з даних бюлетеня Управління навігації і океанографії російського міністерства оборони, опублікованого 14 квітня, це стосується акваторії уздовж Південного берега Криму (від Севастополя до Гурзуфа), району біля берегів Керченського півострова (поблизу Опукського природного заповідника) і морської ділянки на захід від Криму.