Через Росію Україна недоекспортувала близько 3 млн тонн продовольства

У своєму вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський заявив, що Росія свідомо затримує проходження кораблів із українських портів у межах зернової ініціативи і штучно створила чергу з 150 суден.

«Цими тижнями стає все більш напруженою ситуація навколо експортної зернової ініціативи. Ворог робить все, щоб загальмувати наш експорт продовольства. Вважаю, що цими діями Росія абсолютно свідомо розпалює продовольчу кризу, щоб вона стала такою ж гострою, якою була в першій половині цього року», – заявив президент.

За його словами, на сьогодні понад 150 суден знаходяться у черзі, щоби виконати контрактні зобовʼязання по постачанню української агропродукції.

«Це штучна черга. Вона виникла лише через те, що Росія свідомо затримує проходження кораблів», – заявив Зеленський.

Він розповів, що експорт продовольства затримується до: Єгипту, Тунісу, Алжиру, Марокко, Лівану, Іраку, Китаю, Бангладеша та Індонезії. Він додав, що партнери України, ООН, Туреччина та інші союзники поінформовані щодо цієї ситуації.

Зеленський зазначив, що за час роботи зернової ініціативи через російське гальмування Україна недоекспортувала близько 3 млн тонн продовольства, що дорівнює річному обсягу споживання для 10 млн людей.

«Росія робить все, щоб як мінімум сотні тисяч із цих людей стали вимушеними мігрантами, які шукатимуть притулку в тій же Туреччині чи в країнах ЄС, або загинуть від голоду. А ми ж з партнерами маємо зробити все, щоб зернова ініціатива не тільки зберіглась, але й щоб працювала на 100% потужності», – підкреслив Зеленський.