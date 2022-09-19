Україна у 2022 році втратила до 10 млн тонн потенційного врожаю через окупацію територій. Про це сказав перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, повідомляє «Укрінформ».

«Ми оцінювали, що з тих площ, які на окупованих територіях, можна було б зібрати близько 10 млн тонн. У цього врожаю різна доля: десь вкрадено, десь спалено», – заявив він.

За словами Висоцького, завдяки інформації, зібраній через супутники, точно відомо про втрату 500 тис. тонн зерна.

Заступник міністра зазначив, що остаточні втрати можна буде підрахувати після деокупації територій.

Нагадаємо, що 22 липня у Стамбулі була підписана угода про безпечне вивезення українського зерна. 1 серпня перше судно з кукурудзою вирушило з українського порту до Лівану. Після цього інші судна також відправилися з трьох українських портів. Безпеку усіх вантажів гарантують ООН і Туреччина.