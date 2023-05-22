Уночі 22 травня російські окупанти атакували військові та інфраструктурні об’єкти Дніпра. Про це повідомили в повітряних силах ЗСУ.

Загалом противник випустив 4 крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря, 5 крилатих ракет Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з різних напрямків –Азовського моря та Курської області, 2 балістичні ракети «Іскандер-М» з окупованого Криму, 5 зенітних керованих ракет С-300 з окупованої території Запорізької області і 20 іранських ударних дронів Shahed-136/131 з південного та північного напрямків.

Протягом нічної атаки 22 травня силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Схід» та повітряного командування «Південь» на східному та південному напрямках відповідно знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 та 20 ударних дронів типу «Shahed».

Також приблизно на початку повітряної атаки вдалось збити російський винищувач Су-35.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак зазначив, що під час повітряної атаки росіян більшість безпілотників і ракет дійсно збили.

Але внаслідок «прильотів» пошкоджено житлові помешкання, будівлі приватного підприємства та автомобілі, постраждали 8 людей, 3 із них – госпіталізовані.

Голова ДСНС Сергій Крук уточнив, що ворог обстріляв аварійно-рятувальну частину. Зруйновано 3 будівлі, знищено більше 20-ти одиниць техніки. Постраждав один рятувальник.