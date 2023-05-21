У Києві перша за тиждень ніч минула без повітряних атак росіян. Та російські війська завдали авіаційних, артилерійських та мінометних ударів по Харківській, Сумській, Луганській, Донецькій, Херсонській, Запорізькій областях. Українські військові знищили штаб росіян у Бердянську, а на Таврійському напрямку – знищили майже три роти росіян і 22 одиниці техніки.

ZAXID.NET підсумовує 452 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Російська армія завдала артилерійських і мінометних ударів по низці населених пунктів Харківської, Луганської, Сумської областей та авіаударів по селах Донеччини. Також ворог не припиняє знищувати інфраструктуру населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення у Херсонській та Запорізькій областях.

Загалом росіяни завдали чотири ракетних та 45 авіаційних ударів та здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Упродовж доби відбулось 24 бойових зіткнення на цих ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Бої за місто Бахмут тривають.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямках Авдіївки та Первомайського, успіху не мав.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі Мар’їнки.

Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також чотири – по зенітно-ракетних комплексах. Протягом доби було знищено три ворожих розвідувальних БпЛА різного типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів, два артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще одну важливу ціль противника.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 21 травня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 203 160 військових. Також було знищено: