Сили оборони вразили штаб одного з підрозділів окупантів у Бердянську

У неділю, 21 травня, у тимчасово окупованому Бердянську пролунала серія вибухів. Згодом стало відомом про влучання в штаб окупантів. Про це повідомляє управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Внаслідок нічного удару Сили оборони вразили штаб одного з підрозділів окупантів у Бердянську, який перебуває за понад 100 км від лінії фронту. Втрати противника уточнюються. Місцеві Telegram-канали пишуть, що ще о 4:00 місто прокинулось від серії вибухів, а у районі аеродрому спостерігали пожежу та густий дим.

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Зазначається, що частина міста досі без світла. Тим часом окупаційна адміністрація заявляє, нібито місто обстріляли ракетами Storm Shadow.

Приблизно в той самий час повідомлялось про вибухи в Токмаку, що неподалік Бердянська. За передніми даними, після інциденту було пошкоджено електростанцію. Також відомо про вибухи у тимчасово окупованому росіянами Донецьку. «Приліт» стався в районі залізничного вокзалу.