В ніч на 3 серпня росіяни завдали удару по Україні дронами-камікадзе Shahed. Основний удар був спрямований на Київ. Про це повідомила КМВА.

Там розповіли, що під час атаки на підльоті до Києва ППО знищила майже півтора десятка повітряних цілей.

«Восьма поспіль атака баражуючих боєприпасів Shahed по Києву. І знов, як вчора – атака масована. Силами і засобами ППО на підльоті до Києва було виявлено та знищено майже півтора десятка повітряних цілей», – йдеться в повідомленні.

Наразі інформації щодо жертв чи руйнувань немає. Нічна повітряна тривога у Києві тривала рівно 3 години, вона стала 820-ою для столиці з початку повномасштабного вторгнення.

У Повітряних силах згодом уточнили, що уночі 3 серпня противник атакував з північного напрямку (Брянська обл.) ударними БпЛА Shahed-136/131. Усього зафіксовано пуски 15 БПЛА. Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони усі ворожі БпЛА знищено.