Зафіксовано падіння уламків у Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах Києва

У ніч на середу, 2 серпня, Київ зазнав чергової масованої атаки ударними безпілотниками Shahed. Сили протиповітряної оборони збили всі цілі, але уламки дронів все ж спричинили незначні пошкодження, повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

У КМВА зазначили, що групи російських дронів заходили на Київ одночасно з кількох напрямків. Силами і засобами ППО вдалося знищити всі повітряні цілі – понад 10 безпілотників.

За інформацією КМВА, зафіксовано падіння уламків у Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах Києва. Там є пошкодження нежитлових приміщень та дорожнього покриття. Але обійшлося без серйозних руйнувань та пожеж.

Міський голова Віталій Кличко писав, що в Солом’янському районі пошкоджене нежитлове приміщення, а у Святошинському загорілося дерево. Жертв і потерпілих у столиці немає.

Згодом в ДСНС уточнили, що в Солом’янському районі пошкоджено фасад адміністративної будівлі з 9 по 11 поверх.

Загалом українська ППО вночі знищила 23 російські «Шахеди»

Повітряні сили України повідомили, що у ніч проти 2 серпня російські загарбники завдали удару по Україні дронами Shahed-136/131, сили ППО знищили 23 безпілотники.

«У ніч на 2 серпня 2023 року російські окупаційні війська атакували Україну іранськими ударними безпілотниками Shahed-136/131. Пуски здійснювались із трьох напрямків – Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (Крим). Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ударних БпЛА», – йдеться в повідомленні.

Як зазначили у Повітряних силах, більшість безпілотників Shahed знищено на Київщині та Одещині.

«На жаль, частина запущених ворогом дронів уразила портову інфраструктуру в Одеській області. Щодо наслідків удару повідомлять місцеві адміністрації», – зауважили в Повітряних силах.

На ворожу атаку відреагував президент України Володимир Зеленський.

«Чергова ніч війни, чергова ніч роботи нашої героїчної ППО. Захищаємося на максимумі наявних сил. Збито багато «шахедів». На щастя, обійшлося без жертв. На жаль, є пошкодження. Найсуттєвіші – на Півдні країни. Російські терористи знову били по портах, по зерну, по глобальній продовольчій безпеці. Усі наші оперативні служби спрацювали ефективно. Світ має реагувати. Коли мішенню є цивільні порти, коли терористи свідомо руйнують навіть елеватори – це загроза всім на всіх континентах. Росію можна й треба зупинити», – йдеться у повідомленні.

Як інформував ZAXID.NET, росіяни вночі також атакували ударними безпілотниками південь Одещини. За даними ОВА, внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виникли пожежі, пошкоджено елеватор. Даних про постраждалих не надходило.