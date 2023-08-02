Знищений російський безпілотник

Російські війська у ніч на середу, 2 серпня, атакували ударними безпілотниками портову і промислову інфраструктури на півдні Одеської області, спалахнули пожежі, пошкоджено елеватор. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram.

За його словами, внаслідок російської атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виникли пожежі, пошкоджено елеватор. На місці працюють всі відповідні служби.

Голова Одеської ОВА також повідомив, що станом на 05:30 даних про постраждалих не надходило.

За даними Оперативного командування «Південь», окупанти атакували Одещину безпілотниками типу Shahed-136, випущеними з Азовського моря через Чорне. Сили протиповітряної оборони невпинно працювали майже 3 години.

Нагадаємо, у ніч проти 23 липня російські окупанти атакували Одесу близько 20 ракетами різних типів. У тому числі й балістичними. Унаслідок ворожого обстрілу міста Одеса загинула одна людина та 22 – поранено, з них – чотири дитини.

Також вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор.