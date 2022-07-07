Росія збільшила своє корабельне угруповання в Чорному морі до 5 ракетних кораблів та двох підводних човнів, повідомило в ніч на 7 липня оперативне командування «Південь».

«Корабельне угруповання чорноморського флоту збільшилось – зараз це п’ять ракетних кораблів та два підводні човни, що несуть разом 48 “Калібрів”, разом з ними один великий десантний корабель», – сказано в повідомленні.

До слова, раніше повідомлялося, що в Чорному морі напоготові перебувають три надводні і два підводні ракетні носії.

У повідомленні військових також зазначається, що загроза ракетних атак залишається, морська десантна операція малоймовірна, але не скасована.