Російські окупанти переорієнтовують напрямки своїх ударів. Енергетика залишиться мішенню, але основною ціллю можуть стати військові об’єкти, концентрація військ ЗСУ і логістика. Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) Вадим Скібіцький.

За його словами, зима вже закінчилась, а Росії так і не вдалося зруйнувати українську енергосистему, тому в Кремлі вирішили переорієнтувати напрямки ударів.

«Це завдяки нашим енергетикам, ЗСУ, військам протиповітряної оборони, а також завдяки скоординованій роботі всіх міністерств та відомств. Тому росіяни зараз будуть дещо переорієнтувати напрямки нанесення ударів. Це можуть бути і військові об’єкти, і концентрація військ, і система логістики наших угруповань», – припустив Вадим Скібіцький.

Він зауважив, що удари по нафтобазах підтвердили те, що окупанти будуть намагатися знищити ті критичні елементи інфраструктури, необхідні Україні для успішного ведення бойових дій. Він додав, що енергетика також залишиться серед цілей ворога.

«Залишаться також об'єкти критичної інфраструктури, насамперед економічні – ті, які впливають на розвиток нашої держави. Це нафтопереробні підприємства, підприємства оборонно-промислового комплексу тощо», – додав Вадим Скібіцький.

Водночас, він не виключає, що мішенями ворога також можуть стати гідротехнічні та очисні споруди, так як мости через Дніпро, аеродроми, аеропорти, шляхи постачання техніки з Заходу, про що раніше говорили в Повітряних силах.