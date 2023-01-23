Головне управління розвідки Міністерства оборони України виявило зміну тактики російських окупаційних військ. Як повідомив заступник начальника ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький, росіяни змінюють тактику, бо вони «не просто навчаються, вони тепер почали більш реально оцінювати нашу потужність».

Як розповів він в інтерв’ю «Укрінформу», якщо у лютому 2022 року вони заходили колонами без будь-якого прикриття, без організованої системи ППО, і українські захисники знищували все, що йшло на Київ, прямо в колонах, то тепер загарбники усвідомили, що тут їх ніхто не зустрічатиме з квітами.

«Чим більше ми воюємо, тим більше вони роблять висновки. Вони зараз вибудовують більш чітку систему управління по всій лінії фронту, це ми чітко бачимо. Вони змінюють тактику застосування своїх підрозділів. Якщо рік тому це були БТГр, батальйоні тактичні групи, то зараз вони повернулися до класичної схеми – бригада, полк, батальйон», – зазначив Скібіцький.

Він сказав, що окупанти почали створювати штурмові загони, що налічують 140-160 осіб. Такі загони включають механізовані підрозділи, танки, артилерію, міномети, протитанкові засоби, щоб прориватися на окремих ділянках саме завдяки штурмовим діям.

«А ще тактика Вагнера, яка була застосована спочатку в Бахмуті, потім в Соледарі. Вони намагаються вести штурмові дії за рахунок нанесення потужних артилерійських ударів з метою повного знищення наших позицій оборони. І це – хвиля за хвилею йде, незважаючи на колосальні людські втрати, які вони несуть», – додав представник розвідки.

Крім того, Росія вносить певні зміни і застосування крилатих ракет: обирають інші рубежі пусків, інші маршрути польоту авіації, намагаються «оминати» українську ППО.

«Чим довше тривають бойові дії, тим більше досвіду набирає ворог. І загроза в тому, що теперішні їхні відмобілізовані вже відрізняються від тих, які прийшли на нашу територію в жовтні», – сказав Скібіцький.