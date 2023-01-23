Російські окупанти влаштовують локальні атаки на Запорізькому напрямку, щоб сковувати Збройні сили України. Про це в ефірі національного телемарафону в понеділок, 23 січня, повідомив речник Таврійського угруповання військ Євген Єрін.

За його словами, на Запорізькому напрямку ситуація залишається стабільною – росіяни укріплюють свою оборону, але існує можливість атак малими групами на окремих ділянках фронту.

«На цьому етапі це дії для сковування наших сил на Запорізькому напрямку, щоб ми не могли перекидати війська на Донбас», – сказав Єрін, якого цитує LIGA.net.

Він зазначив, що виключати наступ противника на Запорізькому напрямку в майбутньому не можна, проте ЗСУ не дають загарбникам зосередити запаси та розгорнути наступальне угруповання.

«На окремих ділянках ворог зміг просунутися, але ми відновили всі позиції та відкинули їх», – резюмував він.

Нагадаємо, 21 січня Єрін повідомляв, що росіяни нарощують чисельність своїх військ на Запорізькому напрямку.