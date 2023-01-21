На Запорізькому напрямку відбувається нарощення угруповання окупантів. Війська РФ намагаються здійснювати ударно-штурмові дії, щоб перевірити на міцність нашу оборону. Про це розповів керівник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напряму Євген Єрін в ефірі єдиного телемарафону. За його словами, на окремих ділянках фронту невеликі групи окупантів намагаються здійснювати якісь ударно-штурмові дії та перевіряють нашу оборону на міцність. Але всі спроби окупантів завершилися тим, що вони були виявлені, частково знешкоджені та змушені відступати.

«Сказати, що це якийсь великий наступ не можна. Це маленькі групи, плюс-мінус до десяти людей, якими ворог намагається перевірити на міцність нашу оборону. У разі, якби йому це вдалося, можливо, на окремих ділянках він покращив би своє тактичне положення», – сказав Єрін.

Він додав, що зараз війська РФ просто намагаються покращити тактичне положення та зайняти більш вигідні позиції для оборони. Але виключати якісь більш активні дії на Запорізькому напрямку не можна.

«Ворог зібрав певні сили. Це не повноцінне ударне угруповання. Але разом з тим, на певних ділянках, напрямках ворог може здійснювати якісь більш активні дії», – заявив Єрін.

Наші вогневі засоби за останній час вразили три склади боєприпасів. Єрін розповів, що окупанти уникають створення великих складів боєприпасів і намагаються постійно маневрувати, щоб уникнути ураження. Утім, наша розвідка відстежує рух росіян та за найменшої можливості Сили оборони завдають ураження.

Рух сил і засобів противника відбувається постійно. Єрін розповів, що постійно здійснюються постачання як з окупованого Криму, та і в сторону півострова.