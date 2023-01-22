Знищена російська військова техніка

У той час як росіяни продовжують заявляти про «прогрес» на Запорізькому напрямку, українські військові ліквідували там близько 30 окупантів. Про це в неділю, 22 січня, повідомив Генеральний штаб ЗСУ в Facebook, оприлюднивши відповідне відео.

Як розповіли у відомстві, ЗСУ також знищили п’ять бойових машин піхоти і танк російських окупантів.

«Поки російські пропагандисти у своїй хворій уяві «захоплюють» населені пункти Запорізької області Сили оборони краю спокійно та впевнено знищують техніку та живу силу противника, займаючи ворожі позиції», – додали в Генштабі.

Зауважимо, що напередодні, 21 січня, міноборони Росії заявило про наступальні дії на Запорізькому напрямку, внаслідок яких загарбники нібито зайняли «більш вигідні рубежі та позиції».

Натомість у ЗСУ повідомили, що такі твердження росіян перебільшені. Окупанти здійснювали окремі спроби наступу малими групами, але в них нічого не вийшло.