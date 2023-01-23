Представник української розвідки вважає, що навесні росіяни намагатимуться захопити всю Донецьку та Луганську області

Весна та початок літа стануть вирішальними в російсько-українській війні. Про це в інтерв'ю виданню Delfi заявив представник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР) Вадим Скібіцький.

За його словами, наприкінці лютого й на початку весни на Донецьку та Луганську області чекають важкі та вирішальні бої.

«Весна та початок літа будуть вирішальними у війні. Якщо великий наступ Росії, запланований на цей час, провалиться, це стане крахом Росії та Путіна», – зазначив Вадим Скібіцький.

Представник української розвідки додав, що новий напад росіян на Київ через Білорусь малоймовірний, як і активні бойові дії на півдні України, де росіян більше хвилює захист окупованого Криму.

«Коли весна і початок літа будуть позаду, можливо, ми зможемо почати говорити про закінчення війни. Ми поки що не можемо заглядати далеко, ми повинні пройти перший етап – весну та початок літа. Ми бачимо, до чого веде ця війна: змінилося російське військове керівництво, закінчився перший етап мобілізації, російська армія здійснює перегрупування. Наша оцінка проста: основна активність російської армії розгортатиметься на Донецькому та Луганському напрямках», – сказав Вадим Скібіцький.

Він також додав, що Росія підготувалась до нової хвилі мобілізації й планує оголосити її найближчим часом. Таким чином РФ може залучити до війни ще 500 тисяч людей до вже 300 тисяч мобілізованих.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що російсько-українська війна перебуває у «вирішальній фазі», однак це не означає, що ця фаза завершальна.