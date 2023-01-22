Наміри Росії розширювати армію вказують на те, що Кремль вбачає попереду період з імовірними ризиками збройних конфліктів, але організувати таке розширення війська буде непросто. Про це йдеться в огляді Міністерства оборони Британії.

Розвідники нагадують, що 17 січня міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу анонсував масштабні зміни у структурі війська на 2023-26 роки, що передбачають, серед іншого, збільшення чисельності армії до 1,5 млн – на 11% більше, ніж анонсовані спочатку 1,35 млн.

Крім того, Шойгу заявив про плани відновити Московський та Петербурзький військові округи – як було у радянські часи. Також планують створити новий армійський корпус у Карелії.

«Плани Шойгу сигналізують, що керівництво РФ, скоріш за все, передбачає, що підвищена конвенційна військова загроза зберігатиметься протягом багатьох років і після завершення триваючої війни проти України. Втім, Росію з високою ймовірністю чекають труднощі з укомплектацією особовим складом та спорядженням такого розширення війська», – зазначають в огляді.

За даними ГУР, Росія готує своє населення до життя у стані довготривалої війни проти України. При цьому, в ГУР МОУ підкреслили, що Україна та увесь вільний світ мають абсолютно інше завдання – якомога швидше зупинити війну.

А зупинити її можна шляхом перемоги України та відвоюванням наших території до міжнародно визнаних кордонів станом на 1991 рік, притягненням злочинців до відповідальності, виплатою репарацій і реформацією Росії до стану, коли вона не буде нести загрозу всьому людству.