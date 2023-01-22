Росія готує своє населення до життя у стані довготривалої війни проти України. Про це представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив в ефірі телемарафону.

Згідно з його словами, для країни-агресора та злочинного режиму Путіна затяжна війна - це все, що триває більше трьох днів, за які планувалось «взяти Київ, повалити законний уряд і підняти російську триколорну ганчірку».

«Росія справді сьогодні публічно вже дозріла до того, щоб готувати своє населення до життя у стані війни. Путін розуміє, що назад дороги немає і власне поки триває ця війна, тримається його режим і його оточення має можливість заробляти, відправляючи на забій своїх ще громадян», – розповів Юсов.

При цьому, в ГУР МОУ підкреслили, що Україна та увесь вільний світ мають абсолютно інше завдання – якомога швидше зупинити війну. А зупинити її можна шляхом перемоги України та відвоюванням наших території до міжнародно визнаних кордонів станом на 1991 рік, притягненням злочинців до відповідальності, виплатою репарацій і реформацією Росії до стану, коли вона не буде нести загрозу всьому людству.

Нагадаємо, згідно з даними ISW, Путін намагається зробити із вторгнення в Україну другу «Велику вітчизняну війну».