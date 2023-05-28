Росія зосередила у Білорусі кілька тисяч своїх солдатів, ще кілька місяців тому там було значно більше військових РФ. Про це повідомив спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, зараз кількості російських військових на території Білорусі недостатньо для того, щоби розпочати нове вторгнення в Україну з північного напрямку.

«Зараз кількість російських солдатів на території Білорусі значно нижча, ніж це було кілька місяців тому. Раніше їх могло бути і 10, і 11 тисяч, зараз це кілька тисяч військовослужбовців», – розповів Демченко.

Він зазначив, що незважаючи на таку ситуацію, Україна продовжує зміцнювати кордон з Білоруссю. Зокрема відбувається мінування для того, щоб не допустити прориву військової техніки ворога.

15 травня стало відомо, що росіяни перекидають з Білорусі на Луганщину ешелон зі своєю військовою технікою, а також солдатів. Зауважимо, що Білорусь надала Росії свою територію для війни проти України . Водночас наразі Росія використовує Білорусь для навчань своїх військових.