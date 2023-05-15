Росіяни перекидають на Луганщину ешелон зі своєю військовою технікою, а також солдатів, повідомив у понеділок, 15 травня, моніторинговий проект «Беларускі Гаюн».

Так, 14 травня ввечері зі станції «Полонка» у Брестській області виїхав ешелон із технікою збройних сил Росії. Загалом у ньому близько 40 одиниць техніки, зокрема – танки, а також 4 пасажирські вагони (щонайменше 200 осіб) і 1 вантажний (спорядження/боєприпаси).

Формування цього ешелону відбувалося ще вранці 13 травня в Полонці. Тоді біля шляхів помітили щонайменше 20 одиниць бронетехніки (танків/БМП). На техніці було помічено російський прапор.

Як йдеться в повідомленні, ешелон із російськими військовими й технікою прямує на станцію Гуково в Ростовській області Росії, яка розташована за 4,2 км від окупованої Луганської області України.

Зауважимо, що Білорусь надала Росії свою територію для війни проти України . Водночас наразі Росія використовує Білорусь для навчань своїх військових.