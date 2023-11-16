Зранку, 16 листопада, росіяни атакували Україну ударними дронами-камікадзе Shahed. Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Росіяни атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ) 18-ма ударними БпЛА. У багатьох регіонах було оголошено повітряну тривогу, працювала протиповітряна оборона. В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено 16 ворожих безпілотників.

Задіяно підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи. Крім того, увечері 15 листопада на Полтавщині знищено керовану авіаційну ракету Х-59. Також, близько опівночі, противник атакував цивільну інфраструктуру на Харківщині зенітними керованими ракетами С-300. Попередньо без жертв та постраждалих.

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону зазначив, що цього разу росіяни змістили часовірамки своєї атаки.

«Цього разу противник дещо змістив часові рамки завдання ударів – маємо зараз уже 8:30, але тривога ще триває, зазвичай у цей час Повітряні сили повідомляють про статистику збиття», – сказав Ігнат.

«Свої атаки росіяни починали проводити у стандартний час – з 22:00 до 3-4 ночі. Росіяни завдавали удари хвилями з різних напрямків. Перед цим, якщо увійти в стандартний відрізок часу, 22:00 і ніч, то вони завдавали ударів вдень. Вони побачили, що вдень нашим Силам оборони простіше збивати, тому що є візуальна прив'язка до цілі», – сказав Ігнат. Тому, за його словами, був обраний нічний час.

Ігнат зауважив, що зараз ночі трохи довші, і видимість вранці залежить від погодних умов передусім, тому теж непросто виявляти візуально ці повітряні цілі, бо є хмарність і туман.