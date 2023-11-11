Росія готується до нових ударів по енергетичній інфраструктурі України

Минулого місяця Росія використала для обстрілів України меншу кількість ударних безпілотників типу Shahed, ніж раніше. Це може свідчити про підготовку росіян до масованих обстрілів української енергетики взимку. Про це у п’ятницю, 10 листопада, повідомили в Інституті вивчення війни.

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат 10 листопада заявив, що російські війська використали близько 500 безпілотників типу Shahed у вересні 2023 року та кілька сотень – у жовтні. Він зазначив, що тенденція з майже щоденними обстрілами зберігається, однак Росія використовує менше боєприпасів.

В Інституті вивчення війни звернули увагу на те, що військові блогери стверджували, що російські удари «шахедами» стали рідшими за останній місяць через те, що російські сили планують синхронізувати нову хвилю інтенсивних комбінованих ударів із початком майбутніх широкомасштабних наземних операцій.

Нагадаємо, у ніч на 11 листопада Росія атакувала Україну ударними БпЛА та кількома ракетами різних типів. Протиповітряна оборона знищила 19 Shahed з 31. На Одещині внаслідок атаки безпілотниками та ракетами отримали травми троє людей. Росіяни поцілили по дачному кооперативу. Рятувальники дістали з-під завалів 96-річнку жінку, її госпіталізували. Ще двом літнім людям медичну допомогу надали на місці.