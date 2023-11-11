У ніч на 11 листопада Росія атакувала Україну ударними БпЛА та кількома ракетами різних типів. Протиповітряна оборона знищила 19 Shahed. Про це суботу, 11 листопада, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Зокрема, росіяни застосували:

31 ударний БпЛА «Shahed-136/131» із трьох напрямків – Приморсько-Ахтарськ, Курськ- Росія та мис Чауда -ТОТ Крим;

1 керовану авіаційну ракету Х-31 – з акваторії Чорного моря;

протикорабельну ракету П-800 “Онікс” – з окупованого Криму;

зенітну керовану ракету С-300 – з Бєлгородської народної республіки.

Щоб відбити атаку сили ППО залучили винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

«Більшість ударних БпЛА російські окупанти спрямували по прифронтових областях. Протиповітряна оборона працювала в Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській та Київській областях», – йдеться у повідомленні.

В результаті протиповітряного бою ППО знищила 19 російських ударних БпЛА «Shahed-136/131».

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, два безпілотники влучили у будівлю. Є руйнування. Виникла пожежа, яку загасили рятувальники.

У Харківський області внаслідок удару Shahed у смт. Солоницівка пошкоджено заклад освіти та недіючий виробничий об'єкт.

«У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено 2-х поверхову адміністративну будівлю цивільного підприємства. У Куп'янську пошкоджено щонайменше 2 приватні будинки, сталися пожежі», – повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На Одещині внаслідок атаки безпілотниками та ракетами отримали травми троє людей. Росіяни поцілили по дачному кооперативу. Рятувальники дістали з-під завалів 96-річнку жінку, її госпіталізували. Ще двом літнім людям медичну допомогу надали на місці.

«Також є влучання у припортову інфраструктуру, люди не постраждали», – повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

В одному із районів Київщини дві ракети влучили в поле між двома населеними пунктами. За словами начальника Київської ОВА Руслана Кравченко, вибуховою хвилею пошкоджено 5 приватних житлових будинки. Загиблих та травмованих немає.