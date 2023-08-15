Пожежники гасять займання даху у львівській багатоповерхівці, яка постраждала унаслідок російського ракетного удару під ранок вівторка, 15 серпня. На відео з дрону Державної служби з питань надзвичайних ситуацій видно, що частина даху відсутня, а пожежники намагаються загасити невеликі осередки займання. П'ятиповерхівка зазнала серйозних пошкоджень через влучання російської ракети на територію поруч розташованого дитсадка на вул. Патона. Загалом пошкоджено близько 100 квартир у цьому та сусідніх будинках, вибито близько 500 вікон. Загиблих у результаті обстрілу немає.

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