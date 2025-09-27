Росіяни заявили, що їхні паралімпійці зможуть брати участь у змаганнях з прапором і гімном РФ

Міжнародний паралімпійський комітет у суботу, 27 вересня, повністю відновив членство Росії та Білорусі. Про це повідомила пресслужба комітету.

У суботу на Генеральній Асамблеї МПК у Сеулі організації-члени проголосували за те, щоб не продовжувати часткове відсторонення національних паралімпійських комітетів Білорусі та Росії.

«Приймаючи рішення, організації-члени МПК, що складаються з національних паралімпійських комітетів, міжнародних федерацій та міжнародних організацій спорту для людей з інвалідністю, які брали участь у Генеральній асамблеї МПК 2025 року, спочатку проголосували проти пропозиції про повне призупинення членства НПК Росії. Потім організації-члени МПК проголосували проти пропозиції про часткове призупинення членства NPC Росії, що означає, що НПК відновив свої повні права членства в комітеті», – йдеться у повідомленні.

Відтак спортсмени з Росії та Білорусі формально отримали право брати участь у зимовій Паралімпіаді-2026 в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо під національними прапорами. Та остаточний допуск спортсменів залежить від міжнародних федерацій з видів спорту.

Росіяни заявили, що їхні паралімпійці зможуть брати участь у змаганнях з прапором і гімном РФ.

«Російські паралімпійці братимуть участь з прапором і гімном РФ та іншими національними атрибутами в Паралімпійських іграх і змаганнях з видів спорту, функції міжнародних федерацій з яких виконує Міжнародний паралімпійський комітет. Це – легка атлетика, плавання, пауерліфтинг, следж-хокей, кульова стрільба», – йдеться у повідомленні паралімпійського комітету Росії.

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний у коментарі Tribuna.com відреагував на рішення Міжнародного паралімпійського комітету. За його словами, відомство закликає європейських партнерів, що прийматимуть ігри зимової Паралімпіади не допустити, щоб росіяни виступали під своїм прапором.

«Рішення чи брати участь, ми будемо приймати разом, пізніше, залежно від багатьох обставин. І виходити при прийнятті цього рішення ми будемо виключно з інтересів нашої вільної і єдиної України», – додав міністр.

Відзначимо, що комітети Росії та Білорусі були відсторонені у 2022 році через порушення статутних зобов'язань. Тоді їх усунули від зимової Паралімпіади-2022 через повномасштабну війну в Україні. Однак на літніх Паралімпійських іграх-2024 російські та білоруські спортсмени виступали у нейтральному статусі.