На Луганщині окупанти в неділю, 7 листопада, обстріляли газопровід, а зранку в понеділок, 8 листопада, пошкодили водоканал та його хіміко-бактеріологічну лабораторію.

Як повідомив «Луганськгаз», у неділю 7 листопада близько 16 години російські бойовики пошкодили газопровід поблизу села Нижнє. На місці пошкодження виник вогняний факел заввишки кілька метрів.

Газовики оперативно перекрили засувки й ліквідували загоряння, запобігши значній пожежі. Однак без газопостачання залишились понад 700 абонентів у селах Нижнє та Кримське.

Крім того, за інформацією української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, 8 листопада між 5:43 та 6:11 окупанти обстріляли селище Світличне з артилерії калібром 122 мм, забороненої Мінськими угодами. Українські представники Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін зафіксували 6 влучань снарядів калібру 122 мм.

Внаслідок обстрілів російських бойовиків зазнали значних пошкоджень будівлі та техніка водоканалу, зруйновано приміщення та знищено устаткування хіміко-бактеріологічної лабораторії.

За словами українських представників у СЦКК, водопостачання відсутнє в мешканців по обидва боки лінії розмежування.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів бойовиками українських позицій 7 листопада загинув військовий з Львівщини.