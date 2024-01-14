Внаслідок атаки постраждала будівля пожежної станції

У неділю, 14 січня, російські окупанти атакували БПЛА один з підрозділів пожежної охорони на Херсонщині. Внаслідок атаки постраждало четверо людей, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

За його словами, ударний безпілотник влучив у підрозділ пожежної охорони у Станіславі, розташованого на правому березі Дніпровської затоки. Внаслідок атаки постраждала будівля пожежної станції, а також кілька її працівників.

«Поранення отримали четверо вогнеборців. У них діагностували контузії, вибухові та черепно-мозкові травми. Після надання медичної допомоги потерпілі відмовилися від госпіталізації», – повідомив голова Херсонської ОВА.

У прес-службі ДСНС уточнили, що команда пожежників потрапила під обстріл після того, як поверталася з ліквідації наслідків ще одного російського обстрілу в Станіславі. Тоді загорівся житловий будинок та господарча споруда на приватному подвір’ї.

Зазначимо, за 13 січня росіяни здійснили понад сотню обстрілів Херсонської області. Окупанти випустили 406 мінометних, артилерійських та танкових зарядів, а також атакували область літаками та дронами. Внаслідок обстрілів постраждало щонайменше шестеро людей.

Нагадаємо, 5 січня росіяни вдарили по одному з аграрних підприємств області. Внаслідок російського обстрілу Херсонщини на підприємстві загинув 35-річний чоловік.