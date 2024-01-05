Ще одна людина постраждала внаслідок атаки

У п’ятницю, 5 січня, російські окупанти обстріляли Херсонську область. Влучання було на території одного з аграрних підприємств в селі Інгулець, внаслідок чого загинула одна людина, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Окупанти завдали ракетного удару по аграрному підприємству у селі Інгулець. Від отриманих поранень загинув 35-річний чоловік», – повідомив Олександр Прокудін.

Окрім того, на підприємстві постраждав 60-річний місцевий мешканець. Його госпіталізували та надали медичну допомогу.

Яке озброєння росіяни застосували для обстрілу, Олександр Прокудін не уточнив.

Нагадаємо, 1 січня росіяни обстріляли з артилерії Херсонщину. Внаслідок атаки було зруйновано житловий будинок, загинула 73-річна жінка.