Двоє жінок опинилися під завалами будинку

1 січня внаслідок ворожого удару по Херсонщині одна жінка загинула, ще одна постраждала. Снаряд влучив у житловий будинок, повністю зруйнувавши його.

Як повідомила Херсонська обласна прокуратура, 1 січня близько 11:10 російська армія обстріляла з артилерії с. Велетенське Білозерської громади. Внаслідок атаки був зруйнований приватний будинок.

За інформацією ДСНС, двоє мешканок опинилися під завалами. Рятувальники визволили 50-річну жінку, її доставили в лікарню з травмами ноги і спини. 73-річна жінка отримала травми, несумісні з життям.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано із умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).