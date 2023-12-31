Росіяни обстрілюють Херсон та область щодня

У неділю, 31 грудня, внаслідок обстрілу Херсона загинув підліток, ще одна дитина перебуває у важкому стані з черепно-мозковою травмою. Про це в Telegram повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Ворог ударив по Херсону. У цей час поблизу магазину були діти. 14-річний хлопчик загинув на місці. 9-річний хлопчик – у вкрай важкому стані. У нього черепно-мозкова травма. Лікарі борються за його життя», – написав Олександр Прокудін.

Пізніше в Офісі генпрокурора уточнили, що загиблому було 11 років, а крім 9-річної дитини, до лікарні госпіталізували також ще 30-річну жінку.

Зазначимо, що обстріли Херсона й області росіяни здійснюють щодня. Так, лише за 30 грудня, за даними Херсонської ОВА, противник здійснив 71 обстріл області, випустивши 380 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, ЗУ-23-2, авіації та БПЛА, з них 5 Shahed. 27 снарядів росіяни випустили по Херсону, зокрема, влучивши у житловий будинок, двоє людей загинули.