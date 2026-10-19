Ворог спрямував на область близько 15 дронів

Унаслідок російської атаки на Волинь у понеділок, 19 жовтня, без електропостачання залишилися орієнтовно 68 тис. точок обліку. Ворог спрямував удар на енергетичну та цивільну інфраструктуру. Про це повідомив голова Волинської ОВА Роман Романюк.

За його інформацією, упродовж ночі та ранку на область спрямували близько 15 реактивних безпілотників. Найбільше постраждала енергетична інфраструктура Ковельської, Маневицької, Прилісненської, Ківерцівської та Луцької громад.

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«Унаслідок влучань та падіння уламків дронів також постраждали критична та цивільна інфраструктура. Інформації про травмованих і загиблих немає», – зазначив Роман Романюк.

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Станом на 12:00 без електропостачання залишалися близько 68 тис. точок обліку. Ліквідація наслідків атаки триває.