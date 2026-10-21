На місці події уже працюють рятувальники

У середу, 21 жовтня, росіяни атакували торговий центр «Метро» на вулиці Кулика і Гудачека в Рівному. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

«За попередньою інформацією, люди не поранені. Разом з усіма службами перебуваю на місці», – зазначив очільник області.

Значна частина будівлі зруйнована (фото телеграм-каналу «Рівне 1283»)

Повітряні сили ЗСУ попередили про рух реактивного безпілотника в напрямку Рівного о 15:10. Через кілька хвилин у місті пролунав вибух. Мешканці мікрорайону Ювілейний повідомляли про стовп чорного диму на західній околиці Рівного з боку торгового центру.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Зазначимо, що «Метро» розташований неподалік ТРЦ «Екватор», який росіяни атакували реактивним безпілотником 16 жовтня. Тоді задня частина будівлі зазнала значних руйнувань, однак люди не постраждали.

Оновлено. Унаслідок ворожої атаки також пошкоджений житловий сектор. В одному з будинків виникла пожежа, її наразі гасять. Мешканці не постраждали.