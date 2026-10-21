Унаслідок ворожих атак горіли приватні підприємства

У середу, 21 жовтня, російські війська вчергове атакували Волинь реактивними безпілотниками. Пошкоджень зазнали цивільні підприємства та об’єкти критичної інфраструктури. Про це повідомив голова Волинської ОВА Роман Романюк.

За його словами, протягом останньої доби на область спрямували близько 30 безпілотників, 12 з яких – цієї ночі.

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Напередодні ввечері під ударом опинилися приватне підприємство та об’єкт критичної інфраструктури в Ковельській громаді. Уночі в Луцькій громаді російський безпілотник влучив на територію одного з підприємств, унаслідок чого згоріли кілька автомобілів. Також росіяни атакували ще один об’єкт критичної інфраструктури.

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Внаслідок удару по енергетичному об’єкту в Колківській громаді без світла залишилися понад 5 тис. абонентів у Луцькому районі.

За інформацією голови ОВА, загиблих і травмованих немає. Кілька безпілотників знищили сили тактичної авіації.

21 жовтня повітряну тривогу на Волині оголошували з 00:08 до 09:21. Найчастіше – у Луцькому районі.