Дрон впав на складські приміщення гіпермаркету

У ніч на вівторок, 20 жовтня, російські окупанти атакували реактивними дронами Волинську область. Під удар потрапили приміщення гіпермаркету «Епіцентр», СТО та автостоянка в Ковелі, а в Луцькому районі виникли перебої зі світлом, повідомив голова Волинської ОВА Роман Романюк.

За даними посадовця, протягом ночі росіяни майже щогодини спрямовували на область реактивні шахеди. Загалом у повітряному просторі регіону зафіксували близько 15 безпілотників, частина з яких полетіла на Львівщину. Нагадаємо, там дрони атакували енергетичну інфраструктуру в Новояворівську.

«Як і в попередні дні, ворог продовжує цілити по об’єктах електроенергетики та цивільній інфраструктурі. Найбільше атак цієї ночі зазнав Ковель. Пошкоджено приватну СТО, автостоянку вантажних автомобілів із напівпричепами. Також зафіксовано влучання на території “Епіцентру”, де постраждали складські приміщення», – повідомив Романюк.

На момент публікації у пресслужбі «Епіцентру» атаку на обʼєкт компанії не коментували.

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Він додав, що наразі інформації про постраждалих чи загиблих в області не надходило. За словами Романа Романюка, станом на 09:45 є перебої з електропостачанням у кількох населених пунктах Луцького району.

Зазначимо, окрім Волині, у ніч на 20 жовтня росіяни атакували три області на заході України. Під атаку потрапила Львівщина, де є руйнування енергетичної інфраструктури, Тернопільщина, де росіяни вдарили по обʼєктах енергетики, а також Хмельниччина, де дрони пошкодили три підприємства, житлові будинки і церкву з дзвіницею – є загиблі та постраждалі.