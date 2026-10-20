На Хмельниччині російські дрони вбили двох людей, пошкодили церкву та підприємства
Росіяни протягом вечора та ночі атакували житлову та цивільну інфраструктуру області
Увечері понеділка, 19 жовтня, російські окупанти атакували Хмельницьку область ударними дронами. Внаслідок удару по житловій інфраструктурі в Хмельницькому загинули дві людини, а наступна атака на область пошкодила церкву та одне з підприємств, повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
Внаслідок удару, який скоїли росіяни близько 17:30, пошкоджені два підприємства, на одному з яких виникла пожежа, повідомили у пресслужбі ДСНС. Крім того, постраждала житлова забудова Хмельницького.
В одному з пошкоджених будинків рятувальники виявили тіла двох жінок. За даними Сергія Тюріна, загиблими були жінки 1926 та 1954 року народження. У пресслужбі ДСНС додали, що ще двох людей госпіталізували з пораненнями.
Близько 20:20 росіяни завдали повторного удару по Хмельниччині. Голова ОВА повідомив, що внаслідок атаки виникли перебої з електропостачанням у Шепетівському та Хмельницькому районах.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Об 23:00 19 жовтня Тюрін повідомив, що під час другої атаки росіяни пошкодили церкву у Шепетівському районі. Внаслідок удару пошкоджений фасад храму, вікна та дзвіниця. Інформація про постраждалих не надходила.
Вже близько 01:45 голова ОВА повідомив, що окупанти вдарили по ще одному з підприємств області. На місці атаки працюють рятувальники та правоохоронці. За попередніми даними, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, у ніч на 20 жовтня росіяни також атакували Львівську область. Під удар двох дронів потрапив обʼєкт критичної інфраструктури.