Росіяни пошкодили три підприємства в області

Увечері понеділка, 19 жовтня, російські окупанти атакували Хмельницьку область ударними дронами. Внаслідок удару по житловій інфраструктурі в Хмельницькому загинули дві людини, а наступна атака на область пошкодила церкву та одне з підприємств, повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Внаслідок удару, який скоїли росіяни близько 17:30, пошкоджені два підприємства, на одному з яких виникла пожежа, повідомили у пресслужбі ДСНС. Крім того, постраждала житлова забудова Хмельницького.

В одному з пошкоджених будинків рятувальники виявили тіла двох жінок. За даними Сергія Тюріна, загиблими були жінки 1926 та 1954 року народження. У пресслужбі ДСНС додали, що ще двох людей госпіталізували з пораненнями.

Близько 20:20 росіяни завдали повторного удару по Хмельниччині. Голова ОВА повідомив, що внаслідок атаки виникли перебої з електропостачанням у Шепетівському та Хмельницькому районах.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Об 23:00 19 жовтня Тюрін повідомив, що під час другої атаки росіяни пошкодили церкву у Шепетівському районі. Внаслідок удару пошкоджений фасад храму, вікна та дзвіниця. Інформація про постраждалих не надходила.

Вже близько 01:45 голова ОВА повідомив, що окупанти вдарили по ще одному з підприємств області. На місці атаки працюють рятувальники та правоохоронці. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у ніч на 20 жовтня росіяни також атакували Львівську область. Під удар двох дронів потрапив обʼєкт критичної інфраструктури.