Дрони атакували енергетичну інфраструктуру області

У ніч на вівторок, 20 жовтня, російські окупанти атакували ударними безпілотниками Тернопільську область. Основними цілями атаки стали обʼєкти енергетики регіону, там є пошкодження, повідомив голова Тернопільської ОВА Тарас Пастух.

За словами посадовця, російській безпілотники кілька разів заходили у повітряний простір області у ніч на 20 жовтня. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування дронів кілька разів протягом ночі.

Внаслідок атаки на Тернопільщині зазнали ушкоджень три обʼєкти енергетики у Кременецькому районі. Крім того, постраждали приватні домогосподарства у Чортківському районі.

«Ворог цілеспрямовано намагається вивести з ладу енергетичну інфраструктуру, залишити населення без світла і тепла», – повідомив Пастух.

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Станом на 08:00 інформація про постраждалих внаслідок атак не надходила. На місцях атак триває ліквідація наслідків.

Зазначимо, також російські дрони атакували Львівську та Хмельницьку область. На Львівщині ціллю дронів стала критична інфраструктура Новояворівської громади. На Хмельниччині постраждали три підприємства, а також церква та житлова забудова, є загиблі та постраждалі.