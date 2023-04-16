Скільки дітей вивезли з Енергодару, не уточнюється

Російські військові в тимчасово окупованому Енергодарі запровадити примусову евакуацію дітей з місцевих шкіл та дитсадочків. Дітей планують вивозити у бік окупованого Криму, незаконно використовуючи автобуси Запорізької АЕС.

Про це повідомили у неділю, 16 квітня, у прес-службі «Енергоатому», посилаючись на телеграм-канал «Енергодар». До 20 квітня окупанти вивозитимуть українських дітей на непідконтрольні території.

«У місцевих школах та садочках тимчасово окупованого міста-супутника Запорізької АЕС розповсюджують інформацію про примусову евакуацію, яка розпочалась і триватиме до 20 квітня. Вивозити дітей у бік Криму планують на станційних автобусах, таким чином, нібито легалізуючи крадіжку ще й транспорту ЗАЕС, яким персонал станції добирається на роботу», – повідомили в «Енергодарі».

За даними телеграм-каналу, росіяни вже почали вивозити з дитячих садочків Енергодара меблі, матраци та інші речі. Чи розпочалася депортація дітей, не повідомляється.

Зазначимо, наприкінці березня Генштаб повідомив, що росіяни влаштовують дітям в Енергодарі «екскурсії» на російську АЕС. Старшокласників вивозять на територію Росії, щоб нібито показати їм Ростовську АЕС. Скільки дітей вже поїхало до Росії, не уточнюється.