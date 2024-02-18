Російські окупанти посилюють заходи із посилення інформаційно-психологічного впливу на українців на окупованих територіях України та масово під’єднують їх до російського супутникового телебачення. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України у неділю, 18 лютого.

За даними української розвідки, на такі кроки росіяни йдуть, щоб перекрити канали доступу до інформації про реальну ситуацію на фронті, в Україні та світі.

«Мешканців окупованих громад Херсонщини масово під’єднують до російського супутникового телебачення під назвою «русскій мір», – йдеться в повідомленні.

Наразі окупанти встановили вже понад 18 тис. відповідних пристроїв.

Також в окупованих українських громадах Донеччини росіяни переводять на власне програмне забезпечення та комунікаційні сервіси роботу окупаційних адміністрацій: йдеться, зокрема, про «Автоматизированное рабочее место госслужащего» та федеральну платформу «Госвеб».

Крім того, за даними розвідки, окупанти розширюють мережу покриття російського мобільного зв’язку: на Донеччині встановили понад 700 базових станцій, а на Херсонщині − понад 200, що становить понад 85% усього мобільного покриття в окупованому регіоні.