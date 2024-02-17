Одним із напрямків дезінформації було поширення неправдивої інформації про нібито конфлікт між Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним

Кремль проводить кампанію з поширення дезінформації, щоб підірвати довіру до президента Володимира Зеленського та вищого керівництва України і збільшити розкол у суспільстві. Про це повідомило The Washington Post 16 лютого з посиланням на таємні документи, які опинилися в руках журналістів.

Вказівка ​​Кремля призвела до тисяч публікацій у соціальних мережах і сотень сфабрикованих статей, створених «фабриками тролів» і поширених в Україні та всій Європі, які намагалися використати напруженість між двома українськими лідерами. Файли, що нараховують понад 100 документів показують масштаби кремлівської пропаганди, націленої на президента Володимира Зеленського з метою розділити та дестабілізувати українське суспільство – зусилля, які Москва назвала «інформаційно-психологічними операціями».

У цих документах йдеться про те, що росіяни готують нову дезінформаційну кампанію, яка складається з трьох основних напрямків: тиск на лінію фронту, атаки на українську інфраструктуру і кампанія з дестабілізації.

Як пише The Washington Post, у січні 2023 року перший заступник голови адміністрації Кремля Сєргєй Кірієнко доручив групі чиновників і політтехнологів забезпечити російську присутність в українських соцмережах для поширення дезінформації. Він визначив чотири ключові завдання для своїх підлеглих:

дискредитація військового і політичного керівництва України;

розкол української еліти;

деморалізація українських військ;

дезорієнтація українського населення.

У виданні зазначають, що це сталося після успішного українського контрнаступу на Харківщині та Херсонщині.

Одним із прикладів такої інформаційної атаки видання називає фейковий допис у Facebook про те, що сім’я загиблого українського військового не отримала жодної допомоги. Цей допис назбирав понад 2 млн переглядів.

Іншим прикладом ворожих дій журналісти називають допис у Telegram, у якому зазначалося, що Київ «планує воювати до останнього українця».

У травні минулого року у Facebook з’явився сфабрикований допис про те, що «Валерій Залужний може стати наступним президентом України», який переглянули 4,3 млн людей.

Прогрес кампанії відстежувався на щотижневих зустрічах у Кремлі. Також проводилися щотижневі опитування щодо рівня довіри до Володимира Зеленського та військового керівництва України.

Попри зусилля Кремля, українське суспільство досі залишається напрочуд згуртованим, а офіційні особи в Москві, як свідчать документи, іноді висловлювали розчарування своєю нездатністю посіяти розбрат.