Російська пропаганда поширює наратив про нібито підготовку українською владою мобілізації жінок та чоловіків з 21 року, аби зірвати процес мобілізації в Україні. Про це повідомили у Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки України (РНБО) у четвер, 18 січня.

Як розповіли в Центрі, також росіяни заявляють про начебто кулуарну підготовку до мобілізації українських підлітків. Метою цих чергових вигадок пропагандистів Кремля є ніщо інше, як залякування українського суспільства та зрив проведення мобілізації.

«Насправді мобілізація в Україні відбувається з 27 років. У Верховній раді триває обговорення щодо можливості зменшення віку мобілізації до 25 років. Але таке рішення ще не ухвалене», – уточнили у відомстві.

Центр протидії дезінформації також нагадав нещодавню заяву президент України Володимир Зеленський у якій він категорично заперечив можливість підписання закону про мобілізацію жінок в Україні.

Зауважимо, що наразі служба жінок в українському війську є добровільною. Згідно з відкритими даними, станом на 1 березня 2023 року у ЗСУ працювали 60538 жінок – 42898 військовослужбовиць (11215 сержантсько-старшинського складу, 22832 солдаток, 1500 курсанток) і 18101 особа цивільного складу. Цей показник є одним із найвищих показників кількості жінок у збройних силах серед армій світу, включаючи армії НАТО.