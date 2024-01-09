Афіша «виставки-конференції» про «відновлення Маріуполя»

Мерія італійського міста Модена відкликала дозвіл на проведення пропагандистської виставки про тимчасово окупований Маріуполь, яку планували провести росіяни. Рішення ухвалили після звернення українських дипломатів, повідомив речник українського МЗС Олег Ніколенко у вівторок, 9 січня.

За його словами, Україна вітає таке рішення влади італійського міста. Ніколенко також висловив вдячність мерії Модени та українській діаспорі в Італії, які не дали ввести в оману італійське суспільство щодо наслідків російської агресії проти України.

За словами речника українського МЗС, не надавати майданчиків для подібних російських провокацій буде важливим внеском у перемогу України над російською агресією.

Про скасування виставки також повідомляється в прес-релізі на сайті мерії Модени. Зміст виставки, як зазначає мерія, суперечить статті 11 Конституції, яка «проголошує зобов'язання Італії відмовитися від війни як інструменту злочину і сприяти миру в міжнародних відносинах», пише «Суспільне».

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що в Модені планують провести «виставку-конференцію» про те, як окупований росіянами Маріуполь нібито перебуває у «процесі відновлення». На заході пропагандисти планували розповідати про те, як нібито «добре» живе окупований Маріуполь. На заході був запланований виступ російського консула й журналіста Андреа Лучіді, котрий відомий своїми пропагандистськими сюжетами з тимчасово окупованого українського міста.

В МЗС України тоді назвали проведення виставки – провокацією.