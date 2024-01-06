Росія готує нову інформаційну кампанію про Україну, щоб розповсюдити її через низку ЗМІ. Про це 6 січня в коментарі LIGA.net розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

Представник ГУР зазначив, що Москва посилила пропаганду і поширення дезінформації про Україну та її керівництво починаючи з листопада 2023 року. Таким чином Росія намагається посилити розкол серед самих українців і позбавити країну підтримки на міжнародному рівні.

«Її мета полягає в дестабілізації ситуації, демотивації суспільства та спробі посіяти розкол. Такі операції росіяни реалізують і ззовні, щоб послабити фінансову та безпекову підтримку України у світі або ускладнити подальше надання цієї підтримки», – розповів Юсов.

Він підкреслив, що для Росії важливо посіяти розкол серед громадян України, штучно розділяючи їх за регіональною ознакою. Серед ключових цілей ворога – зрив мобілізації, сприяння масштабному виїзду населення з України.

За даними ГУР, зараз росіяни активно намагаються побудувати інформаційну мережу для роботи в Україні із залученням «лідерів громадської думки», експертів, коментаторів, блогерів, політологів. Ставка робиться не на відверто проросійський сегмент, оскільки люди з таким позиціонуванням сьогодні не мають жодного впливу. Кремль шукає виходи на україномовний сегмент, людей із відповідним бекграундом, можливо, навіть активістів та учасників бойових дій.

Також для іноземних ЗМІ російські пропагандисти готують дезінформацію проти вищого керівництва України. Юсов зазначив, що західні партнери проінформували про підготовку інформаційної атаки і працюють разом із Києвом на запобігання такій пропаганді.