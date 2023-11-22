Міністерство оборони Росії і російські чиновники намагаються вгамувати істерику, яка назріває у російському суспільстві, навколо українських операцій на лівому березі Дніпра у Херсонській області. До такого висновку у своєму новому звіті дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Вони звернули увагу на заяву міністра оборони Росії Сєргея Шойгу, який виступив на колегії міноборони Росії 21 листопада і сказав, що російські війська перешкодили всім спробам України провести успішні «десантні операції на херсонському напрямку».

«Заява Шойгу, ймовірно, є спробою применшити стурбованість деяких російських воєнних блогерів щодо нездатності Росії відбити українські атаки на східному березі Дніпра, але навряд чи заспокоїть нарікання, що постійно наростають у російському інформаційному просторі», – йдеться в повідомленні.

В ISW зауважили, що російські воєнні блогери продовжують визнавати українську присутність на лівому березі Херсонської області і скаржаться на те, що російські війська не в змозі придушити українські операції в цьому районі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сили оборони закріпилися на кількох плацдармах лівобережжя Херсонщини. Спільно з морськими піхотинцями інші підрозділи Сил оборони провели успішні операції на лівому березі Дніпра.