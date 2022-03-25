У Донецькій та Луганській областях російські загарбники продовжують зазнавати втрат. У п’ятницю, 25 березня, українські воїни відбили дев’ять російських атак, повідомив штаб операції Об’єднаних сил.

«Українські захисники знищили 8 танків, 17 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки противника. Загальні втрати загарбників склали до 170 осіб», – сказано в повідомленні.

Також у ньому зазначається, що 25 березня Підрозділи протиповітряної оборони в небі над Донбасом збили три ворожі літаки та три безпілотних літальних апарати «Орлан-10».

Крім того, в інших регіонах України Повітряні сили також збили п’ять російських крилатих ракет і вертоліт, який стояв на стоянці.