Українські військовослужбовці нині ведуть запеклі бої у Херсоні та відкидають там російських загарбників

Російські сили більше не мають повного контролю над Херсоном. За місто знову ідуть бої. Про це заявив у п’ятницю, 25 березня, високопоставлений представник Пентагону, пише New York Times.

За його інформацією, українські військовослужбовці нині ведуть запеклі бої у Херсоні та відкидають там російських загарбників.

У виданні звертають увагу на те, що це суперечить заяві, опублікованій у п’ятницю начальником Головного оперативного управління Генерального штабу збройних сил Росії генерал-майором Сергієм Рудським, який заявив, що Херсонська область знаходиться «під повним контролем».

За словами представника Пентагону, втрата Херсона також поставить під загрозу російські війська, які ведуть бої у сусідньому Миколаєві.

Українська влада і військовики, з якими поговорили журналісти New York Times не погодились з такими оцінками Пентагону. Джерела в Києві сказали, що росіяни утримують місто, хоча ЗСУ ведуть бої в області.

За даними Генштабу ЗСУ, росіяни риють окопи в захоплених населених пунктах Херсонщини та здійснюють обстріли позицій ЗСУ в Миколаївщині та Дніпропетровщині. Проти ночі на 25 березня на околицях Херсона було чути вибухи.

Як інформував ZAXID.NET, британські журналісти зі своїх джерел попереджали, що російські окупанти готують «великий терор» у захопленому Херсоні із затримання серед ночі та депортації людей, що виходили на протести проти окупації.

Окупанти неодноразово намагалися створити так звану Херсонську народну республіку, однак через постійний спротив мешканців їм це так і не вдалося. Мешканці окупованих міст на сході та півдні України чи не щодня влаштовують мітинги проти російської окупації.

21 березня у Херсоні на центральній площі російські окупанти розігнали мітинг на підтримку України та закидали мітингувальників світлошумовими гранатами. Серед цивільного населення є поранені.